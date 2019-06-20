شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية اللايتكوين لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الخميس لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من العام الماضي 2018 ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأعلى لها في ثلاثة عشرة شهراً الأسبوع الماضي عند مستويات 144.88$ وذلك في ظلال تسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل.

وفي تمام الساعة 05:40 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.32% إلى مستويات 136.18$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 136.45$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 135.74$، بينما حققت الأعلى لها عند 137.20$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 8.47$ مليار.

هذا وتتكبد اللايتكوين خلال الأسبوع الجاري خسائر بقرابة 1% ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب تحقيقها الأسبوع الماضي مكاسب بقرابة 19% موضحة أطول مسيرات مكاسب أسبوعية في تاريخها مع ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي، إلا أنها لا تزال تحقق مكاسب شهرية تفوق 19% وتعد حالياً بصدد سادس مكاسب شهرية لها على التوالي، لتعكس أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.

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ونود الإشارة، لكون اللايتكوين تضاعفت قيمته السوقية أكثر من ثلاثة إضعاف منذ مطلع العام الجاري موضحة أفضل أداء بين أقرانها من العملات الرقمية المشفرة الأخرى، بما في ذلك العملات الأولى من حيث القيمة السوقية البتكوين، الإثيريم والربيل (إكس-إر-بي)، ومن المرتقب بحلول السادس من آب/أغسطس القادم خفض حافز التعدين من 25 لايتكوين إلى 12.5 لايتكوين، ما سيقلل تباعاً من المعروض وبالتالي يرفع أسعارها.

ووفقاً لوكالة سي-أن-أن فأن الرئيس التنفيذي لشركة "ترون" جوستين صن أعرب في مطلع الأسبوع عن سعادته بدعوة "صديقة الحميم تشارلي" مبتكر العملة الرقمية المشفرة لايتكوين تشارلي لي على غداء إطلاق قوة العملات المشفرة الذي تقدر تكلفته بواقع 4.6$ مليون دولار بحلول 25 من تموز/يوليو المقبل والذي من المرتقب أن يحضره أيضا الملياردير الأمريكي المشكك في العملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البتكوين وارن بافيت.

هذا ويأمل صن في أن يساعده صديقه لي في تغيير رأي بافيت حيال صناعة التشفير في الغداء الخيري السنوي الذي عرضت فيه شركة ترون أعلى مبلغ في المزاد العلني له 4.6$ مليون، وسيتم ذلك الغداء الخيري الذي سيسلط الضوء أيضا على جمعية خيرية محلية تدعمها زوجة باقيت هذا العام في سان فرانسيسكو، وأعرب الكثير في مجتمع التشفير الرقمي عن كون مبتكر اللايتكوين لي هي سفير رائع لهذه الصناعة.

على صعيد أخر، فقد تابعنا أيضا الاثنين الماضي أعرب محافظ البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا عن كون المركزي الروسي يدرس إمكانية إصدار عملية رقمية مشفرة وأنه يقوم حالياً بتقييم درجة استحقاق التكنولوجيا واستعداد الجمهور لقبول وسائل دفع غير مجهولة، موضحاً أنه لا يمكن للمركزي الروسي إصدار عملية رقمية بشكل فوري، إلا أنه أكد على أن العديد من المصارف المركزية بما في ذلك المركزي الروسي يدرسون ذلك الأمر.