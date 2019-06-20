شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة أعلى حاجز 15$ للأونصة وللأعلى لها في ثلاثة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 27 من آذار/مارس وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 12 من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما بالتزامن مع فعليات اجتماع بنك اليابان في طوكيو وسط التوقعات باعتماد المركزي الياباني للمزيد من التحفيز وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.59% لتتداول حالياً عند 15.26$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.17$ للأونصة، مع العلم أن العقود اختتمت تداولات الأمس عند 14.96$ للأونصة قبل أن تستهل تداولات اليوم على فجوة سعرية صاعدة وتحقق الأعلى لها في ثلاثة أشهر عند 15.32$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى مستويات 96.91 موضحاً الأدنى له في أسبوع مقارنة بالافتتاحية عند 97.18.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما ستسفر عنه فعليات اجتماع البنك المركزي الياباني، عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون الاحتياطي الفيدرالي قد أسقط بالأمس كلمة "صبور" من بيانه وأضاف "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي يعكس فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام، وإنما العام المقبل 2020.

وأفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع في واشنطون أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق من الأسبوع الجاري أعرب محافظ المركزي الأوروبي ماريو دراجي في منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في سينترا بالبرتغال، عن كون المركزي الأوروبي لا يستهدف مستويات محددة لسعر صرف اليورو، مع تطرقه لكون استمرار الغموض يعزز المخاطر وأن غياب التحسن يتطلب التحرك، موضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة وأنها تتحرك بوتيرة بطيئة وسط وهن وتيرة النمو.

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كما نوه محافظ المركزي الأوروبي دراجي في المنتدى الثلاثاء الماضي لكون المركزي الأوروبي سيتخذ المزيد من خطوات التحفيز النقدي ما لم تتحسن وتيرة النمو والضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وذلك في أعقاب تطرقه لكون خفض الفائدة سيظل أحد الأدوات المطروحة لدى المركزي الأوروبي وتأكيده على أن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على استعداد للتوسع في التحفيز.

وجاءت تصريحات دراجي التي عكست توجه عام لدى المصارف المركزية العالمية لاعتماد التحفيز لدعم معدلات النمو والتضخم التي لا تزال هشة بالتزامن مع تنامي المخاطر حول ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية العالمية من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مؤخراً، عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي والذي تطرق لاحتمالية خفض أخر لأسعار الفائدة لاحقاً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلاله تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "حظيت بمحادثة هاتفية جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مضيفاً "سنعقد اجتماعاً ممتداً الأسبوع المقبل في مجموعة العشرين في اليابان، ستبدأ فرقنا المعنية محادثات قبل اجتماعنا"، الأمر الذي عزز آمال الأسواق في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب أيضا الثلاثاء الماضي من خلاله تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "ماريو دراجي أعلن للتو أن المزيد من التحفيز قد تأتي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار، مما يجعل من السهل عليهم بشكل غير عادل التنافس ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لقد ظلوا يفلتون من هذا لسنوات، إلى جانب الصين وغيرهم".

ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 125$ مليار مقابل 134$ مليار خلال الربع الرابع الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من الشهر الجاري من والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 222 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 1,680 ألف طلب مقابل 1,695 ألف طلب، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.6 مقابل 16.6 في أيار/مايو، وقبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل.