شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الثالث من حزيران/يونيو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

في تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% إلى مستويات 1.1265 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1226 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الأعلى له عند 1.1273.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف البنك المركزي الأوروبي عن التقرير الشهري للمركزي الأوروبي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراء مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات رئيس المفوضية جون كلود يونكر بأن مهاجمة استقلالية المركزي الأوروبي هو أمر غير عادل على الإطلاق.

وجاءت تلك تصريحات لرئيس المفوضية يونكر في منتدى البنك المركزي الأوروبي حيال المصارف المركزية في سينترا، وذلك عقب ساعات من أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر ذاته الثلاثاء الماضي عن كون المركزي الأوروبي لا يستهدف مستويات محددة لسعر صرف اليورو، مع تطرقه لكون استمرار الغموض يعزز المخاطر وأن غياب التحسن يتطلب التحرك، موضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة وأنها تتحرك بوتيرة بطيئة.

كما نوه محافظ المركزي الأوروبي دراجي في المنتدى بالبرتغال، لكون المركزي الأوروبي سيتخذ المزيد من خطوات التحفيز النقدي ما لم تتحسن وتيرة النمو والضغوط التضخمية في منطقة اليورو، وذلك في أعقاب تطرقه لكون خفض الفائدة سيظل أحد الأدوات المطروحة لدى المركزي الأوروبي وتأكيده على أن صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على استعداد للتوسع في التحفيز.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء الماضي من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على التوتير "ماريو دراجي أعلن للتو أن المزيد من التحفيز قد تأتي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار، مما يجعل من السهل عليهم بشكل غير عادل التنافس ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لقد ظلوا يفلتون من هذا لسنوات، إلى جانب الصين وغيرهم".

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 125$ مليار مقابل 134$ مليار خلال الربع الرابع، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.6 مقابل 16.6 في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من الشهر الجاري من والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 222 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 1,680 ألف طلب مقابل 1,695 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون الاحتياطي الفيدرالي قد أسقط بالأمس كلمة "صبور" من بيانه وأضاف "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي يعكس فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام، وإنما العام المقبل 2020.

وأفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع في واشنطون أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.