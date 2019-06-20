شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً وفي ظلال تفاؤل الأسواق حيال استأنف الولايات المتحدة والصين المحادثات التجارية قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال فعليات قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل لمناقشة العلاقات التجارية.

وفي تمام الساعة 04:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.65% لتتداول عند مستويات 54.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 54.12$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.32% لتتداول عند 62.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.45$ للبرميل، مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.28% إلى مستويات 96.91 مقارنة بالافتتاحية عند 97.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 125$ مليار مقابل 134$ مليار خلال الربع الرابع، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 10.6 مقابل 16.6 في أيار/مايو الماضي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من الشهر الجاري من والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع ألفان طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 222 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 1,680 ألف طلب مقابل 1,695 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 0.1% مقابل 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط بالأمس عجز 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 14 من هذا الشهر مقابل فائض 2.2 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 1.5 مليون برميل، ولنشهد بذلك انخفاض المخزونات إلى 482.4 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 7% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 1.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.6 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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على صعيد أخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلاله تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "حظيت بمحادثة هاتفية جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، مضيفاً "سنعقد اجتماعاً ممتداً الأسبوع المقبل في مجموعة العشرين في اليابان، ستبدأ فرقنا المعنية محادثات قبل اجتماعنا"، الأمر الذي عزز آمال الأسواق في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم.

وفي سياق أخر، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب أيضا الثلاثاء عن كون الهجمات الأخيرة على ناقلتين النفط النرويجية واليابانية في خليج عمان، بأنها محدودة للغاية، موضحاً أنه يتفق مع تقييم الاستخبارات الأمريكية في كون طهران هي من تقف وراء تلك الهجمات، ومضيفاً بأنه قد يقدم على عمل عسكري ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي وليس بهدف الحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة وإمدادات النفط العالمية.

وفي المقابل، تطرقت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء الماضي لأهمية بحث السبل التي تسمح لإيران بإعادة تصدير النفط، موضحة أن موسكو قلقة من قرار طهران بزيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب ولكنها تتفهمه، وذلك مع مطالبة الولايات المتحدة بالتخلي عن خططتها لإرسال المزيد من القوات للشرق الأوسط إذا ما أرادات تجنب الحرب من إيران، ويذكر أن صادرات إيران النفطية تراجعت بشكل موسع من جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وفي سياق أخر، نوه وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا الثلاثاء الماضي لكون يرى أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، سيقومون بتمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط الذي يقتدي بخفض الإنتاج النفطي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، خلال الاجتماع القادم في فيينا.

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح في مطلع الأسبوع الجاري عن أهمية الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة للنفط وغيره من إمدادات الطاقة للمحافظة على النمو الاقتصادي العالمي، موضحاً أن على جميع الدول أن تتعاون لضمان استقرار إمدادات النفط، ويأتي ذلك في أعقاب هجمات الأسبوع الماضي على ناقلتين نفط في خليج عمان.

كما أفاد الفالح بأن نمو الطلب على النفط لا يزال متماسكاً على الرغم من التوترات التجارية التي تسببت في اضطراب الأسواق المالية، موضحاً أن الطلب العالمي على النفط قد يتجاوز 100 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري، وذلك مع تأكيده على أن اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط الذي سيعقد على الأرجح في مطلع الشهر المقبل والذي سيناقش تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط، قد يسفر عن تمديد الاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع منصة واحدة لإجمالي 788 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع 14 من حزيران/يونيو، موضحة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي ، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.