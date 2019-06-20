آي بي إم يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 134.97 ، ليستهدف مستوى المقاومة 141.70 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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