شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آي بي إم - INTERNATIONAL BUS MACH CORP - (IBM) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 134.97 ، ليستهدف مستوى المقاومة 141.70 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد