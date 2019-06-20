شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) اختراق مستوى المقاومة 32.49 بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 32.49 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 34.28 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد