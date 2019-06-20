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شكرا لقرائتكم خبر عن إكسون موبيل بمنطقة مقاومة قوية – تحليل – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) ارتفاعاً في بداية تداولاته الصباحية ، ليعيد اختبار مستوى المقاومة المحوري 76.24 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 64.61 ، إلى 83.44) ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولهذا نحن مازلنا نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 76.24 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 74.01 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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