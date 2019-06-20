شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يرتفع بنطاق قناة سعريه صاعدة – تحليل – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) في بداية تداولاته الصباحية ، وذلك استمراراً لمسلسل صعوده على المدى القصير ، في ظل تداولاته بنطا قناة سعريه صاعدة كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 1964.46 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات الدعم 1844.45 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد