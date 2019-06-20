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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يواصل الارتفاع – تحليل – 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم فايزر PFIZER INC (PFE) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بتخطي مستوى المقاومة 43.70 ، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 43.70 لتأكيد اختراقه ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 45.80 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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