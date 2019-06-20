شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الداش كوين صعوبة في الثبات فوق مستوى 161.30، ليتحرك قرب دعم القناة اللحظية الصاعدة، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق مستوى 151.90، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 176.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 155.00 والمقاومة 170.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد