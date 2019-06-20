الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 20-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر اللايتكوين ضغط سلبي الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 133.00، والذي يمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو الإيجابي المتوقع للفترة القادمة إلى جانب الدعم الأهم 126.30، وطالما أن السعر فوق هذه المستويات، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبّع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 143.76.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 145.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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