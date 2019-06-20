شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الإيثريوم أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول 170.00، وطالما أن السعر فوق 260.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى فعالة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 288.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 260.00 والمقاومة 290.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد