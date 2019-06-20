شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر البتكوين بعض الميل الهابط الطفيف ليقترب من اختبار دعم القناة الصاعدة، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 دعم السعر من الأسفل ليحمي التداولات داخل هذه القناة، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بثبات السعر فوق مستوى 9000.00، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 9840.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9200.00 والمقاومة 9650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد