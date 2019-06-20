شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 20-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليتحرك فوق حاجز 0.6900 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 0.6970 وتمتد إلى 0.7044، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق مستوى 0.6865.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6865 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد