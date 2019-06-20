الان تتابع وزير الإسكان يعلن تحسين حاسبة الدعم لمستفيدي “سكني” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365
أعلن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل عن اعتماد آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري بما يرفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الشهري أكثر من 14 ألف ريال.
وأوضح الوزير، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي تلبية لرغبات مستفيدي برنامج سكني ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، إذ تم تعديل حاسبة الدعم لتمكينهم من الاستفادة من الدعم الحكومي لقروضهم العقارية، وسيكون ذلك بدءً من الشهر الجاري، وبأثر رجعي للمستفيدين السابقين.
وتم تحسين آلية دعم القروض العقارية الجديد من خلال تقديم الدعم بشكل تدريجي بمعدل 5 % لكل ألف ريال زيادة في الراتب، بدلاً من خفض الدعم مباشرة من 100 % إلى 35 % حسب المعمول به في مصفوفة الدعم الحالية.
ويهدف تحسين مصفوفة الدعم إلى إيصال الدعم السكني لأكبر عدد من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمسكن، وللإسهام في رفع كفاءة برنامج التمويل المدعوم.
ويمكن الإطلاع على آلية الدعم بعد تحسينها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج سكني أو من خلال الرابط المباشر https://sakani.housing.sa/calculator.
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