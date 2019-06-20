الذهب يصعد لذروة أكثر من 5 سنوات

جدة - عمرو شويل لندن -الخليج 365:

ارتفعت أسعار الذهب اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام، مما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأمريكية للهبوط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 1382.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس آذار 2014 عند 1386.38 دولار للأوقية.

وقفز الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.8 بالمئة إلى 1386.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2018 عند 1397.70 دولار للأوقية.

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وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قال أمس الأربعاء إنه مستعد لمواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية عالميا ومحليا مع بدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف من ضعف التضخم.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا ويؤثر سلبا على الدولار، مما يقلص من

تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضا، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 15.31 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 815.84 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1517.05 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له في 12 أسبوعا.