شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 22 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 13 ساعة في 19 يونيو 2019 - اخر تحديث في 19 يونيو 2019 / 20:47

أنهت 22 في المئة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر تعاملات اليوم (الأربعاء) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 10 شركات من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت 4 شركات عند أسعارها السابقة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في معدلات الأداء مقارنة باليوم السابق، إذ ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة 3 في المئة الى 325 مليون ريال في مقابل 316 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 26 في المئة الى 56 مليون سهم، في مقابل 45 مليونا، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 0.5 في المئة الى 7731 صفقات في مقابل 7696 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعه كاسبا 0.84 في المئة، تعادل 87 نقطة، صعودا الى 10507 نقاط في مقابل 10420 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 2.02 في المئة.

ونتيجة تحسن أسعار معظم الأسهم، ارتعفت مؤشرات القطاعات، تصدرها مؤشر التأمين المرتفع 1.32 في المئة الى 3179 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي - السعري المرتفع 1.04 في المئة، وبلغت مكاسب مؤشر الصناعة 0.88 في المئة، فيما ارتفع مؤشر النقل 0.87 في المئة الى2449 نقطة.

وحقق مؤشر العائد الاجمالي سادس أكبر زيادة نسبتها 0.84 في المئة الى 19.33 ألف نقطة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر الاتصالات 0.83 في المئة الى 910 نقاط، وسجل قطاع العقارات أقل زيادة نسبتها 0.45 في المئة الى 1539 نقطة.