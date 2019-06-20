«عليا وعلى أعدائي» .. هواوي تواجه جوجل بأقوى الأسلحة والذي قد يقضي على «الشركة الصينية نفسها»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يبدو أن معركة جوجل وهواوي سينتج عنها الكثير ، ولكن في النهاية لن يتضرر المستهلك بضرر هذه الشركات العملاقة ، بل إنه قد يكون مستفيد .

فبحسب ما ذكرته العربية ، فإنه بعد إعلان مؤسس شركة "هواوي" الصينية Ren Zhengfei أن شركته قد تخسر إيرادات تفوق 30 مليار دولار في 2019، بسبب العقوبات الأميركية، كشفت الشركة عن برنامج ضمان خاص قد يحفظ بعض الثقة في منتجاتها في ظل الأزمة التي تعيشها، والتي أتت على خلفية وضعها في القائمة الأميركية السوداء.

وأوضحت العربية أن برنامج الضمان الخاص من "هواوي" يتعهد لعملاء الشركة بتعويض كامل عن سعر هواتفها، في حال توقف التطبيقات ذات الشعبية الكبيرة كـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"يوتيوب" وGmail، عن العمل في أجهزة "هواوي" الذكية خلال عامين من تاريخ شرائها.

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وأكدت أنه على الرغم من أن برنامج الضمان الخاص هذا متاح في الفلبين فقط لحد الآن، إلا أنه مؤشر على محاولة عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" الاستجابة لانخفاض الطلب على منتجاتها وتراجع ثقة المستهلكين أيضاً جراء تضرر تنافسيتها تأثراً بالعقوبات الأميركية.

ومن الواضح أن الأزمة الكبيرة التي تمر بها هواوي قد وضعت مسئوليها في موقف لا يحسدون عليه ففكروا بمبدأ «عليا وعلى أعدائي».

هل ستتحمل الخسائر الكبيرة التي ستترتب عن تعويض أثمنة ملايين الأجهزة المسترجعة وفق برنامج الضمان المعلن؟