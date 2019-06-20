شكرا لقرائتكم خبر عن "بتروناس" و"أرامكو" تبدآن تشغيل وحدة جديدة بماليزيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت شركة النفط الحكومية الماليزية بتروناس وشركة أرامكو السعودية العمليات في وحدتهما الجديدة لتكسير النفتا والبالغة طاقتها 1.2 مليون طن سنويا.

وذكرت المصادر أنه جرى استيراد النفتا هذا الشهر خصيصا لوحدة التكسير التي بدأت العمل في الفترة الأخيرة، ولكن لم يتسن التأكد من إطار زمني محدد، بحسب وكالة رويترز.

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ووحدة التكسير جزء من المشروع المشترك لتكرير النفط والبتروكيماويات البالغة قيمته 2.7 مليار دولار، والذي يُعرف باسم مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد)، في بنجيرانج بولاية جوهور في جنوب ماليزيا.

وتكسر الوحدة النفتا إلى سلسلة من الهيدروكربونات، معظمها من الإيثيلين الذي يُستخدم بالأساس في إنتاج اللدائن (البلاستيك).

ويضم مشروع رابيد أيضا مصفاة تبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا فضلا عن خطوط البتروكيماويات المتعددة التي يمكنها إنتاج ما إجماليه 7.7 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية.