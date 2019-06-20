شكرا لقرائتكم خبر عن ماهاراشترا الهندية تحدد موقعا جديدا لمصفاة "أدنوك" و"أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا الهندية، دفندرا فادنافيس إن الولاية حددت موقعا جديدا لمصفاة مزمعة تبلغ تكلفتها 44 مليار دولار تبنيها شركات نفط تديرها الحكومة بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية "دنوك" الإماراتية.

والموقع الجديد في منطقة رايجاد بالولاية الكائنة في غرب البلاد، على مسافة نحو 100 كيلومتر جنوبي مومباي العاصمة المالية للهند.

وكان الاقتراح الأولي يتمثل في بناء المصفاة في قرية نانار بمنطقة راتناجيري على بعد نحو 400 كيلومتر جنوبي مومباي، بحسب وكالة رويترز.

والمصفاة البالغ طاقتها الإنتاجية 1.2 مليون برميل يوميا ومشروع البتروكيماويات الملحق بها يُنظر إليها على أنها تمثل تغييرا مهما للطرفين، حيث ستوفر للهند إمدادات منتظمة من الوقود بينما ستلبي حاجة ارامكو وأدنوك لضمان مشترين منتظمين لنفطهما.

وتملك شركات هندية تديرها الدولة، وهي مؤسسة النفط الهندية وبهارات بتروليوم وهندوستان بتروليوم، حصة قدرها 50% في راتناجيري للتكرير والبتروكيماويات التي تشيد المشروع، بينما تملك أرامكو السعودية وأدنوك الحصة المتبقية.