شكرا لقرائتكم خبر عن تابعتان لـ "بوان" توقعات اتفاقية اندماج مشروطة بقيمة 17 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بوان عن قيام اثنتين من شركاتها التابعة، بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري، وذلك لغرض دمج الشركة المندمجة في الشركة الدامجة وفقاً لأحكام المادة (191 – 193) من نظام الشركات، ونقل كافة أصول والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة "صفقة الاندماج".

وأشارت بوان، في بيان لموقع "تداول" المالي، إلى أن الشركتين هما الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة "الشركة الدامجة"، والشركة المتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية "الشركة المندمجة".

وقالت الشركة إن إجمالي قيمة صفقة الاندماج يبلغ 17 مليون ريال، والتي تمثل صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة المندمجة كما هي مبيّنة في القوائم المالية المدققة للشركة المندمجة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ومن المقرر أن يتم سداد قيمة صفقة الاندماج من خلال قيد إجمالي قيمة الصفقة في رصيد حساب جاري الشركاء في الشركة الدامجة، بحيث يكون المبلغ المخصص لكل شريك وفقاً لنسبة ملكيته في الشركة المندمجة.

وبحسب البيان، تمتلك شركة بوان ما نسبته 85.5% من رأس مال كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة وذلك بشكل غير مباشر من خلال شركة بوان للصناعات الهندسية (والمملوكة للشركة بالكامل)، وتملك كل من شركة دبليو تي سي إنفستمنتس بي تي واي ليمتد وشركة معالي القابضة الحصص المتبقية والبالغة نسبتها 14.5% من رأس مال كل من الشركة الدامجة والشركة المندمجة.

ويتمثل الغرض الرئيسي من صفقة الاندماج في مواكبة توجّهات الشركة الاستراتيجية والمستقبلية ونمو استثماراتها من خلال ضم الأعمال التي تقوم بها الشركة الدامجة والشركة المندمجة في قطاع الصناعات الكهربائية، وذلك بحكم توافق خطط عمل الشركتين وأنشطتهم وأهدافهم التجارية، مما سيساهم في تحسين مستوى الأداء والكفاءة التشغيلية والإنتاجية وتخفيض التكاليف وتحقيق هيكل تنظيمي جديد يعزز فعّالية أداء المجموعة.

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ومن غير المتوقع أن ينتج عن صفقة الاندماج عند إتمامها إلى أي انقطاع في أعمال الشركة الدامجة أو التأخير في تنفيذ طلبات عملاء الشركة الدامجة أو الشركة المندمجة.

وتتوقع شركة بوان بأن الأثر المالي لصفقة الاندماج سيكون إيجابياً بشكل عام والذي من المتوقع أن ينعكس على نتائج أعمالها ابتداءً من الربع الرابع من عام 2019.

وأشارت الشركة إلى أن صفقة الاندماج تخضع لعدد من الشروط المسبقة التي يجب استيفائها والتي تشمل الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإتمام صفقة الاندماج، وجاري العمل حالياً من قبل الشركتين لاستيفاء تلك الشروط واستكمال الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 14 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري يعود إلى ارتفاع إجمالي الدخل متأثراً بارتفاع الإيرادات وهامش الربح وارتفاع الإيرادات الأخرى. كما ارتفعت مصاريف التشغيل والأعباء التمويلية والزكاة، بينما انخفضت ضريبة الدخل.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 596.8 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 522.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 14.3%.