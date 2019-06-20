شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلية للتأمين" تتقدم بملف تخفيض رأس المال بنسبة 23.125% لهيئة السوق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن التقدم لهيئة السوق المالية، بملف طلب تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصت بتخفيض رأس المال من 160 مليون ريال إلى 123 مليون ريال، بنسبة انخفاض قدرها 23.125%، علماً بأن عدد الأسهم سيتراجع من 16 مليون سهم إلى 12.3 مليون سهم، بتخفيض سهم واحد لكل 4.324 أسهم

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وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى رغبتها في إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً .

هذا وسيتم تخفيض رأس المال بإلغاء عدد 3.7 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغت 50 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق أرباح بلغت 7.2 مليون ريال بالربع الأول من العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول إلى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة الانخفاض في أرباح استثمارات أموال المساهمين بالإضافة الى ارتفاع مصاريف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.