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شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي الأول" يتخلى عن مزاولة الأعمال الخاصة بفرعه في قطر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك أبوظبي الأول عن تخليه عن ترخيص مزاولة الأعمال الخاص بفرعه في مركز قطر للأعمال بالإضافة إلى إغلاق الفرع بشكل دائم.
وأعلن البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن قراره يأتي بعد أشهر من الإجراءات التي وصفها بـ" الباطلة" التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في قطر.
وأكد البنك أن هذه الإجراءات لم تؤثر على أعمال الفرع في قطر، وأن إغلاق الفرع لن يؤثر ماليا على أداء أعمال المجموعة مستقبلا.
وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قد ادعت تورط بنك أبوظبي الأول في تعاملات هدفت للتلاعب بقيمة الريال القطري.
وبدأ أبوظبي الأول أنشطته في قطر في نوفمبر 2008، وفي أبريل 2011 توسع لتقديم خدمات مصرفية شاملة للشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 3.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي ربح بلغ 3 مليار درهم حلال الربع الأول من العام 2018.
وبلغت قيمة العائد على السهم السنوية 1.08 درهم مقارنة مع 1.06 درهم خلال الربع الأول من عام 2018. فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 4.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2018.
كذلك بلغت قيمة النفقات التشغيلية 1.3 مليار درهم، بفضل مواصلة ضبط التكاليف والتوفير الناتج عن عملية الاندماج هذا وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات باستثناء تكاليف الاندماج على مستوياته الرئدة في السوق، حيث بلغ 26.1%.
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