مختبر عدادات الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي يوفر خدمة فحص عدادات الكهرباء ومحولات التيار

دبي - الخليج 365 :

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مختبر عدادات الكهرباء ومحولات التيار الحاصل على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد، يوفر خدمة فحص عدادات الكهرباء للتأكد من كفاءتها ودقة عملها قبل تركيبها. ويتم التقديم للحصول على هذه الخدمة ومتابعتها عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) وتطبيقها الذكي، كما تتوافر تفاصيل ورسوم الاختبار عبر الموقع الإلكتروني.

يشار إلى أن مختبر عدادات الطاقة ومحولات التيار في الهيئة حاصل على اعتماد مركز الإمارات العالمي للاعتماد وفق متطلبات أيزو/ آي إي سي 17025:2005، وهي المواصفة التي تحدد متطلبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة، وتتبناها المنظمة الدولية للمعايير (أيزو) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)، وتتضمن المواصفة المتطلبات الفنية اللازمة لإثبات كفاءة مختبرات القياس والمعايرة. ويعد المختبر أول منشأة من نوعها تحصل على هذا الاعتماد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.