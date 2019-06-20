"ترايب انفراستركتشر" تمول محطة الحمرية لتوليد الطاقة في الشارقة

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "ترايب انفراستركتشر"، شركة الاستشارات الرائدة في أبوظبي، بالتعاون مع "ألديربوك فاينانس"، عن إتمامها عملية تمويل الديون لشركة "سوميتومو" وشركة "جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة" و"الشارقة لإدارة الأصول" و"شيكوكو للطاقة الكهربائية"، وذلك لتطوير وبناء وتشغيل محطة الحمرية لتوليد الطاقة بالدورة المركبة باستطاعة 1.8 جيجاواط في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وباعتبار "ترايب انفراستركتشر" و"ألديربوك فاينانس" الشركتين الحصريتين لتقديم الاستشارات المالية للجهات القائمة على المشروع، أشرفت الشركتين على ترتيبات تمويل بدون حق الرجوع بقيمة تجاوزت المليار دولار أمريكي. وشارك في تمويل المشروع "البنك الياباني للتعاون الدولي"، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الخاصة، التي شملت كل من "شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية" و"سوميتومو ميتسوي ترست بنك ليمتد" و"بنك نوريتشوكين" و"بنك سوسيتيه جنرال" و"بنك ستاندرد تشارترد" و"بنك كيه إف دبليو آي بي إي إكس". وسيتم تأمين جزء من التمويل المصرفي من قبل وكالة ائتمان الصادرات اليابانية (Nippon Export and Investment Insurance).

وسيتعاون الشريكان الراعيان "سوميتومو"، وشركة "جنرال إلكتريك للخدمات المالية للطاقة" مع "شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية" و"الشارقة لإدارة الأصول"، بتأسيس ائتلاف لأسهم المشروع. وسيكون الائتلاف مسؤولاً عن بناء وملكية وتشغيل المشروع الذي سيتألف من ثلاث وحدات لتوليد الطاقة بالدورة المركبة، سيتم تشغيل أولها خلال عام 2021. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع كلياً بحلول صيف 2023.

وفي شهر يناير من العام 2019، وقعت سوميتومو"، وشركة "جنرال إلكتريك" اتفاقية شراء تبلغ مدتها 25 عاماً لبيع الطاقة إلى "هيئة كهرباء ومياه الشارقة"، وذلك لتطوير وتقديم خدمات التصليح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المحطة، والتي ستضم أحدث تقنيات 9H من "جنرال إلكتريك". ويعد هذا المشروع الأول لحكومة الشارقة التي تقوم من خلاله بإنجاز أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في الإمارة.

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وستعمل "جنرال إلكتريك" على تزويد ثلاث توربينات غازية من طراز ‏ 9HA، إضافة إلى ثلاث توربينات بخارية، وستة مولدات، وثلاثة مولدات لاستعادة حرارة البخار وخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء في المشروع. وتقوم «جنرال إلكتريك» بتزويد قطع الغيار وخدمات التصليح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المحطة لمدة 25 عاماً.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على الكهرباء في إمارة الشارقة، في الوقت الذي تعتمد الإمارة فيه على استيراد حوالي 50% من حاجتها من الطاقة من العاصمة أبوظبي. في حين يتم توليد الطاقة المتبقية بالاعتماد على محطات كهرباء قديمة أقل كفاءة. وتنسجم المحطة الجديدة، مع خطط الإمارة المستقبلية لتعزيز إنتاجية وإدارة الطاقة بشكل فعال، وتلبية الاحتياجات المحلية، والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل مستدام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيتر مكرينور، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ترايب انفراستركتشر": "نبارك لشركة سوميتومو وجنرال إلكتريك وحكومة الشارقة على هذا الإنجاز وإتمام هذه الصفقة التاريخية، ونفخر بدورنا الرئيسي في تمويل هذا المشروع. كما أننا نتطلع إلى دعم وتمويل المزيد من المشاريع الإقليمية الأخرى في قطاعات المرافق والطاقة المتجددة والبنية التحتية."