الشركة السعودية للصناعات العسكرية و"أل 3 تكنولوجيز" تؤسسان مشروعاً مشتركاً

باريس - الخليج 365 :

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن إبرام اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع شركة "أل 3 تكنولوجيز" للتعاون في مجال تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/IR وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة العربية السعودية. وتم توقيع العقد في شاليه شركة SAMI خلال معرض باريس الجوي يوم 18 يونيو 2019م، وذلك من قبل معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية وكريستوفر كوباسيك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أل 3 تكنولوجيز". وكان الطرفان قد وقعا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم تقضي بتأسيس هذا المشروع المشترك.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب: "نحن سعداء بشراكتنا مع ’أل 3 تكنولوجيز‘، والتي تأتي ضمن إطار جهودنا الرامية إلى إنشاء مركز للتميز داخل المملكة العربية السعودية. وستدعم هذه الشراكة طويلة الأجل سعينا المتواصل إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م، وستساهم في تطوير صناعة أنظمة الاستشعار والمهام الخاصة، فضلاً عن إنشاء هيكل شامل لخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS لعملائنا في المجال العسكري".

من جانبه، قال كريستوفر كوباسيك: "ستعزز هذه الشراكة طويلة الأجل حضورنا في المملكة العربية السعودية، ويمثل هذا المشروع المشترك مع شركة SAMI، والذي يتضمن أنشطة البحث والتطوير، والتصنيع، والتدريب، والاستدامة، علامة فارقة في مواصلة تطوير وتنفيذ استراتيجية نمو شركتنا على الصعيد العالمي".

وتنشط شركة "أل 3 تكنولوجيز" في مجال تصميم وتصنيع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء EO/IR وأنظمة الاستشعار الموجهة، بالإضافة إلى أنظمة المهام القابلة للتخصيص بشكل كامل للمركبات الجوية والبرية والسفن. وستقوم كل من شركتي SAMI و"أل 3 تكنولوجيز" معاً بتصميم وتنفيذ الحلول والتقنيات المتطورة هذه لمجموعة متنوعة من التطبيقات الخاصة بالعملاء من خلال مركز للتميز سيتم إنشاؤه في المملكة.