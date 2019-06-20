«التجارة العربية» يمول صفقات بـ 223 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثامن عشر بعد المئة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي، صباح أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من عام 2019؛ إذ تمت الموافقة على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 223 مليون دولار، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 حوالي 16 مليار دولار أمريكي.

عقد مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية اجتماعه الثامن عشر بعد المئة في مقر البرنامج في مدينة أبوظبي، صباح أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المجلس نشاط التمويل خلال الربع الأول من عام 2019؛ إذ تمت الموافقة على طلبات لتمويل صفقات تجارية متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 223 مليون دولار، وبذلك بلغ إجمالي حجم التمويل الذي وافق البرنامج على توفيره لوكالاته الوطنية في جميع الأقطار العربية منذ بدء عملياته عام 1991 حوالي 16 مليار دولار أمريكي. وأخذ المجلس علماً بتطور العمل بشأن توفير البرنامج تسهيلات ائتمانية غير ممولة؛ من خلال ضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية مؤهلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية، إضافة إلى التوسع والتنوع في أدوات التمويل؛ خدمة للتجارة العربية.

واستعرض المجلس نشاط الخدمات التجارية الأخرى التي يوفرها البرنامج للمصدرين والمستوردين في الدول العربية، وأخذ المجلس علماً بآخر تطورات العمل بشبكة معلومات التجارة العربية والجهود المبذولة حالياً؛ لتحديث قاعدة البيانات المتاحة من خلال موقع البرنامج على شبكة الإنترنت على العنوان «atfp.org.ae». كما وأخذ المجلس علماً بنشاط الترويج والندوات التعريفية والتحضيرات الجارية للعام 2019 لعقد اللقاءات المزمع إقامتها والخاصة بالمصدرين والمستوردين العرب؛ وذلك في إطار الترويج للتجارة العربية.

واطلع المجلس على تقرير عن أداء المحافظ الاستثمارية لأموال البرنامج وكذلك البيانات المالية للربع الأول من عام 2019. كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.