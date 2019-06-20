انخفاض معدل نمو الناتج الصناعي الروسي إلى أقل مستوياته منذ 2017



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أمس، تراجع معدل نمو الناتج الصناعي لروسيا خلال مايو الحالي إلى أقل مستوى له منذ أواخر 2017، حيث جاء أقل من توقعات المحللين، نتيجة تراجع ناتج قطاعي الصناعات التحويلية والنفط.

وبحسب بيانات الحكومة الروسية زاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9% سنوياً، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج آراءهم يتوقعون نموه بمعدل 1.6% خلال الشهر الماضي.

وذكرت بلومبيرج أن بيانات الناتج الصناعي تعكس التباطؤ الأوسع نطاقا للاقتصاد الروسي خلال الربع الأول من العام الحالي، نتيجة تأثير الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على المستهلكين. وتتوقع الحكومة تحسن معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع بدء الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبيرة.

وبحسب «ديمتري دولجين» كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة «آي.إن.جي جروب» للاستشارات المالية بالعاصمة الروسية موسكو: إن التراجع الحاد في معدل نمو الناتج الصناعي، يمكن أن يكون نتيجة حقيقة أن عدد أيام العمل في مايو الماضي كان أقل بمقدار يومين عن العدد في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان عدد أيام العمل في إبريل الماضي أكبر بيوم عن الشهر نفسه من العام الماضي. (د ب أ)