«دبي الجنوب» و«ساوث ويلز» تناقشان دور الاستدامة في مستقبل قطاع اللوجستيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تتويجاً لافتتاحها الناجح في دبي في سبتمبر الماضي أطلقت جامعة ساوث ويلز (USW) برنامج «الماجستير في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الدولية» الجديد والمتاح في الحرم الجامعي الواقع في «دبي الجنوب» اعتباراً من العام الجاري. وجرى الإطلاق الرسمي خلال حفل أقيم أمس الأربعاء تحت شعار «الاستدامة والتكنولوجيا في قطاع اللوجستيات»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين والرواد، وفي مقدمتهم محسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»؛ وراجي حتر كبير مسؤولي الاستدامة في شركة «أرامكس» والذي قدّم عرضاً مفصلاً حول المبادرات المستدامة ضمن القطاع اللوجستي؛ وستيوارت ميليجان مسؤول برنامج اللوجستيات في جامعة ساوث ويلز الذي استعرض دور الاستدامة والتكنولوجيا في إعادة صياغة مستقبل قطاع اللوجستيات.

وقالت جولي ليدون نائبة رئيس جامعة ساوث ويلز: «تمثل دورات صيانة الطائرات المتاحة في حرمنا الجامعي في (دبي الجنوب) فرصة مثالية للطلبة في المنطقة للتعلم من نخبة الخبراء والرواد الدوليين. ويأتي (الماجستير في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية الدولية) بمنزلة إضافة مهمة للفرص التدريبية والتعليمية الواعدة المتوفرة أمام الكفاءات البشرية المحلية والإقليمية. واختتمت ليدون: «نسعى لنقل خبرتنا إلى دبي لتمكين الدارسين في البرنامج الجديد من بناء القدرات المتخصصة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.».

وقال محسن أحمد: «يسعدنا أن نشارك في هذا الحدث النوعي إلى جانب نخبة من الخبراء الرئيسيين في هذا القطاع لتقديم خبرات وتجارب واسعة في مجالٍ أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من مناخ الأعمال، وذلك عبر إطلاق برنامج الماجستير الجديد التابع لجامعة ساوث ويلز في دبي. وجاء هذا البرنامج ليسهم في تعزيز مكانة وسمعة (دبي الجنوب)، ويرسّخ موقع إمارة دبي وجهة إقليمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية والتعليم والاستدامة والابتكار».