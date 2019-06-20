«أبوظبي الأول» الأنشط بـ 60.5 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.27% عند مستوى 4974.84 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والخدمات والسلع.

شهد السوق تداول 51.47 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين درهم، نفذت من خلال 2879 صفقة، وجرى تداول أسهم 69 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 5 شركات.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 60.5 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.95% مغلقاً عند 14.82 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» باستقطابه نحو 40 مليون درهم من السيولة التي رفعت السهم بنسبة 2.29% عند 8.49 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 36.25 مليون درهم، وزاد بنسبة 2.84% إلى 4.7 درهم.

وكان أكبر الرابحين «بنك الفجيرة الوطني» بنسبة ارتفاع 10.21% مغلقاً عند 4.75 درهم، تلاه سهم «أسمنت الخليج» بصعوده بنسبة 9.03% إلى 0.8 درهم، ثم سهم «العالمية القابضة»، وصعد بنسبة 7.08% ليغلق عند 1.21 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» الانخفاض الأكثر، بنزوله 10% إلى 3.06 درهم، تلاه سهم «ميثاق» الذي هبط 3.03% عند 0.64 درهم، وجاء في المركز الثالث من حيث التراجع سهم «طاقة» بنسبة 1.26% وأقفل سعره عند 0.86 درهم.