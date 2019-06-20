ارتفاع «وول ستريت» بدعم من التكنولوجيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات جلسة أمس، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا، التي حققت شركاتها نتائج جيدة ساهمت بدفع الأسهم نحو تسجيل أداء إيجابي للجلسة الثالثة توالياً.

وصعد مؤشر داو جونز 22.92 نقطة ليصل إلى 26112.53 بينما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعاً بنسبة 0.1٪ إلى 2889.67، وسجل مؤشر ناسداك ارتفاعاً بنسبة 0.6 ٪ إلى 7845.02.

وعلى صعيد الشركات ارتفع سهم «فيسبوك» و«نتيفلكس» بنسبة 4.2٪ و 3.2٪ على التوالي، بينما صعد سهم «أمازون» بنسبة 0.9٪، وارتفعت «ألفابت» بنسبة 0.7 ٪ و«أبل» بنسبة 0.6 ٪. وفي القارة العجوز، استقرت أسواق الأسهم الأوروبية أمس، بعد أن سجلت أفضل نتائج في خمسة أشهر في اليوم السابق بفضل تصريحات قوية لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بشأن السياسات أشارت لاحتمال العودة لشراء سندات وخفض أسعار الفائدة.

وتسببت كلمة دراجي في انخفاض اليورو ما دفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للصعود نحو اثنين بالمئة.

واستقر المؤشر عند مستوى إغلاق أمس الأول الثلاثاء، رغم أن مؤشر قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار الفائدة ارتفع 0.7 بالمئة.

كما تلقت الأسواق الدعم من أنباء استئناف الصين والولايات المتحدة محادثات التجارة قبل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في قمة العشرين في اليابان الشهر الجاري لتنتعش الآمال بتهدئة التوترات بين الجانبين.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية أمس، ليغلق عند أعلى مستوى في نحو ستة أسابيع، بفضل أنباء عن عزم الولايات المتحدة والصين إحياء محادثات تجارية وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام ما دعم المعنويات في السوق.

وقفز المؤشر نيكاي القياسي 1.7 في المئة لينهي الجلسة عند 21333.87 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من مايو/ أيار.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، وأضاف أن المحادثات بين البلدين ستستأنف بعد توقفها في الفترة الأخيرة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المئة إلى 1555.27 نقطة. وتألقت أسهم الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين مثل شركات التكنولوجيا وصناعة المكونات الكهربائية، إذ صعد سهم أدفانتست 5.4 بالمئة وتايو يودن 5.6 بالمئة وتي.دي.كيه كورب 4.6 بالمئة. كما زادت أسهم الشركات المصنعة للآلات، فصعد سهم فانوك كورب 2.3 بالمئة وياسكاوا إلكتريك كورب 2.8 بالمئة وكينس كورب أربعة بالمئة.