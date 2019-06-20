«حرة مطار الشارقة» تفوز بجائزة «سوبر براندز»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

حققت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إنجازاً جديداً بفوزها بجائزة «سوبر براندز 2019» باعتبارها إحدى أقوى العلامات التجارية في دولة الإمارات، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمته «سوبر براندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية أمس في دبي.

وشارك في التصويت على الجائزة أكثر من 2500 من كبار قادة مجتمع الأعمال وخبراء التسويق في دولة الإمارات، وذلك وسط منافسة من نحو 2000 علامة تجارية مرموقة عاملة في الدولة ترشحت للمشاركة في الجائزة.

وقال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: إن فوزنا بهذه الجائزة يعد حصيلة مسيرة طويلة من الجهود الدؤوبة للارتقاء بخدمة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم في المناطق الحرة.

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