«دبي لتنمية الاستثمار» تنظم مبادرة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تماشياً مع الرؤية الاقتصادية لإمارة دبي لتعزيز تنافسية وشفافية وجاذبية بيئة الاستثمار وزيادة فرص التواصل والشراكة بين القطاعين العام والخاص، استضافت «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مؤخراً مبادرة «تواصل القطاع العام والخاص» في «فندق العنوان بوليفارد»، بحضور نخبة من كبار الشخصيات الحكومية في دولة الإمارات ومجموعة من المستثمرين الدوليين وممثلين عن أبرز الجهات الفاعلة من القطاع الحكومي. شكّل التجمع المغلق منصة استراتيجية لمناقشة أحدث الإنجازات وأبرز القوانين والتشريعات المعتمدة ضمن مجتمع الاستثمار في دبي، بما يضمن تسهيل رحلة المستثمرين استناداً إلى ركائز قوامها الشفافية والموثوقية.

وتكمن أهمية المبادرة في كونها فرصة مثالية لتوطيد أطر التواصل الفعال بين الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص عبر نشاطات رفيعة المستوى، بما فيها اجتماعات مع ممثلي الجهات المعنية مثل وزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي وبلدية دبي. وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»: «نواصل جهودنا الحثيثة لاستكشاف طرق استباقية وآفاق جديدة لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، مدعومين ب»برنامج العناية بالمستثمرين». وتبرز مبادرة» تواصل القطاع العام والخاص» في مقدمة المبادرات الداعمة لرؤيتنا الطموحة، حيث توفر منصة فعالة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتسليط الضوء على مدى جاهزية وتنافسية وريادة دبي على الخريطة الاستثمارية العالمية. وجاء الحضور الواسع والرفيع المستوى من ممثلي الهيئات الحكومية والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات العاملة في دبي ليؤكد الاهتمام المستمر والثقة العالية بقدرتنا على تسهيل رحلة المستثمرين وتنامي مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».