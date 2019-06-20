شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوّم اليورو قرب أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار أمس، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقتفي أثر المركزي الأوروبي ويميل إلى التيسير فيما يخص أسعار الفائدة والتحفيز مستقبلاً.
ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1195 دولار في التعاملات المبكرة في لندن، بعدما هبط لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار يوم الثلاثاء بعد كلمة دراجي التي تميل للتيسير.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، عند 97.621 بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين أمس.
وصعد الين 0.2 بالمئة إلى 108.28 ين للدولار، ما يشير إلى استمرار حذر المستثمرين.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الجنيه الإسترليني بعد تأكيد تصدر بوريس جونسون سباق زعامة حزب المحافظين. وفقدت العملة البريطانية 0.1 بالمئة في أحدث المعاملات لتصل إلى 1.2547 دولار.
(رويترز)
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