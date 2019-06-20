1.7 مليون نزيل في أبوظبي الربع الأول بنمو 2.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اجتماع تطوير القطاع السياحي الدوري لمديري المنشآت الفندقية؛ لمناقشة الشراكات والفرص والتطورات والمشاريع المقبلة والمؤثرة على النشاط السياحي في الإمارة.

حضر الاجتماع، الذي أقيم في «فندق إديشن أبوظبي»، مديرو فنادق إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة المعنية بقطاع السياحة، من مثل: مناطق الجذب، وشركات إدارة الوجهات، والاتحاد للطيران، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ومديرين وموظفين من الدائرة. وهدف الاجتماع إلى تعميق علاقات التواصل بين الدائرة والمنشآت الفندقية، وتعزيز التعاون والجهود المتضافرة بين الشركاء الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك لوضع وتنفيذ مبادرات متكاملة؛ لتطوير الوجهة السياحية.

وأشار سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى أن اجتماع تطوير القطاع السياحي أتاح المجال أمام جميع الشركاء الرئيسيين لتنسيق الدعم المتبادل فيما بينهم، وتحديد أطر العمل المشترك لتحسين تجارب الزوار والنزلاء في أبوظبي. وقال: شهدنا نمواً قوياً في أعداد الزوار ونزلاء منشآتنا الفندقية خلال السنوات الأخيرة، غير أنه يتعين علينا التطلع دائماً إلى الأفضل إذا أردنا المحافظة على هذه التوجهات.

وخلال الاجتماع، تعرّف الحاضرون إلى مبادرة جديدة لدائرة الثقافة والسياحة تقدّم من خلالها الدعم التسويقي للمنشآت الفندقية في أبوظبي؛ بهدف زيادة إشغال وطول فترات إقامة الزوّار فيها خلال فترات الذروة السياحية، والتي تتطلب إنشاء توقعات رئيسية؛ من خلال تحليل البيانات المقدّمة من قبل الفنادق، مما يضمن تعاونًا فاعلاً بين الطرفين.

كما وضعت دائرة الثقافة والسياحة أنظمة جديدة في قطاع السياحة؛ لتحسين أداء الفنادق، والتي أتت حصيلة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وتشمل تخفيض الرسوم السياحية للفنادق والمطاعم من 6٪ إلى 3,5٪، ورسوم البلدية من 4٪ إلى 2٪، ورسوم البلدية اليومية لكل غرفة فندقية من 15 درهماً إلى 10 دراهم، إلى جانب تخفيف متطلبات تأشيرات السياحة الخاصة بالعديد من الأسواق الرئيسية. ومن حيث إحصاءات الأداء المميزة منذ ابتداء 2019 وحتى شهر إبريل/‏نيسان الماضي، ارتفعت أعداد نزلاء الفنادق بنسبة 2,3٪ ليصل إلى 1,760,502 نزيل؛ وارتفاع إجمالي إيرادات الفنادق بنسبة 13,7٪ إلى 2,25 مليار، وزيادة نسبة إشغال الفنادق من 1,1٪ إلى 79٪.