تعليق ترخيص «رسان كابيتال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن تعليق الترخيص الممنوح لشركة «رسان كابيتال ليمتد» لمدة عام كامل، نتيجة مخاوف جدّية تتصل بكفاية مواردها المالية، وعدم التزامها بالمتطلبات التي تحددها القواعد المعمول بها من قبل السلطة، وإخفاقها في التعامل مع السلطة بشفافية.

وكانت «رسان كابيتال ليمتد» قد أخطرت سلطة دبي للخدمات المالية بحدوث خرق في متطلبات رأس المال لديها في 30 يوليو 2018.

وعلى الرغم من تعهد الشركة بتصحيح الخرق الحاصل خلال فترة محددة، إلا أنها ولغاية تاريخ إخطار التعليق لم تقم بذلك. وقامت السلطة بتحديث سجلها العام، لإظهار الإجراء المتخذ لتعليق ترخيص الشركة المذكورة، كما نشرت إشعار القرار على موقعها الإلكتروني في قسم الإجراءات التنظيمية.