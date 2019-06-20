«اقتصادية الشارقة» تنظم حملات توعوية لمحال خدمات الأفراح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملات توعوية لمحال خدمات الأفراح، وذلك للتعريف وتأكيد التزام المنشآت الاقتصادية بالعقد الموحد لخدمات الأفراح، والذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، ويحقق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، وذلك بتوضيح جميع تفاصيل خدمات الأفراح وتحديدها سواء باستخدام النماذج أو القياسات أو الألوان، وفي حال وجد أي تعديل على البند يجب كتابة التعديل والتوقيع عليه من قبل الطرفين.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة اعتمدت سابقاً نموذج عقد تأجير السيارات وأثبت نجاحه. حيث انخفضت الشكاوى إلى نسبة ضئيلة جداً تصل إلى 28 شكوى خلال عام 2018 وأغلبها تتعلق ببند التأمين فقط، وليست هناك شكوى بوجود خلل في الاتفاق.

وأوضح أن تطبيق تلك العقود، جاء بعد تزايد شكاوى المستهلكين، ما استدعى وضع عقد بصيغة موحدة يحمي مصالح الطرفين، ويسهم في خفض عدد الشكاوى بنسب كبيرة.

كما أوضح أن الدائرة حريصة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية الخاصة بالإمارة، بما لا يتعارض مع السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة.

وأكد سالم السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية أن الحملات التوعوية التي تقوم بها الدائرة على المنشآت الاقتصادية الخاصة بخدمات الأفراح تأتي بغرض نشر الوعي وتأكيد الالتزام بتطبيق العقد الموحد. وذلك للحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض وذلك في إطار حرص الدائرة على تنفيذ خططها الميدانية الشاملة والمنظمة للحملات التوعوية والرقابية على أسواق الإمارة والتي يقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين المؤهلين في إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة.