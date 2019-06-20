شكرا لقرائتكم خبر عن 48 علامة إماراتية تحصل على لقب «سوبربراندز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
كرّمت «سوبربراندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، 48 علامة تجارية من الإمارات يمنحها لقب «سوبربراندز»، وذلك ضمن فعالية جوائز سوبربراندز السنوية الخامسة عشرة، والتي أقيمت في فندق إنتركونتيننتال في دبي فستيفال سيتي. كما شهدت الفعالية الكشف عن كتاب سوبربراندز 2019.
وقال مايك إنجلش، مدير سوبربراندز في الشرق الأوسط: «تتنافس العلامات التجارية اليوم في أسواق مزدحمة، وتسعى للفوز بولاء العملاء في ظل تزايد الاتصالات الرقمية والضرورة الملحة للتواصل. تتاح للمستهلكين خيارات لا محدودة، ولكنهم لا ينفقون أموالهم إلا على العلامات التجارية التي يحبونا ويشعرون بأنها تناسبهم وتلبي احتياجاتهم وتهتم بهم. السمة المشتركة لجميع العلامات التجارية التي تحمل لقب سوبر براندز هو أن تفكيرها بدأ يتحوّل من كونها شركة إلى كونها صديقاً للمستهلكين».
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