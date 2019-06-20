شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» توقع اتفاقية لتشغيل شقق فندقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «جي إف إتش» عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة «إتش لإدارة الفنادق والمنتجعات»؛ وذلك لتشغيل فندق فئة 5 نجوم إضافة إلى شقق فندقية بمشروع «الهاربر رو» الواقع على الواجهة البحرية في المنامة.

وأشارت المجموعة في بيان على سوق دبي المالي، إلى أن 60% من الأعمال الخاصة بمبنى الفندق قد استكملت إلى جانب تقدم سير العمل في الأبراج السكنية الواقعة على الجانبين الشرقي والغربي للمشروع والتي تضم 322 شقة، إضافة إلى مجموعة من المرافق التجارية الفاخرة والمميزة.

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