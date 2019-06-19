شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الخليج (GBK) انخفاضه التصحيحي بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -3.00 نقطة ، ليستند بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 300.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 320.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 300.00 ومستوى المقاومة 315.00 .