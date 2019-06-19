صناعات يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 19-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مما اكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.82% بما يعادل 4.00 نقطة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 220.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 230.00 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 220.00 ومستوى المقاومة 230.00 .
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