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شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يكافح لاختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط استمرار ثبات مستوى المقاومة المحوري والعنيد 262.00 ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -2.00 نقطة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 262.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 280.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 250.00 ومستوى المقاومة 270.00 .
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