زين يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 19-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) انخفاضه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، وليحاول البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -2.17% بما يعادل -12.00 نقطة ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 524.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 579.0 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 524.00 ومستوى المقاومة 555.00 .

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