مبادرة لتأهيل 3 آلاف شاب من طالبي العمل بالشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تطلق غرفة الشرقية مبادرة وطنية جديدة لتدريب وتأهيل 3000 طالب عمل، في عدد من أنشطة تجارية مختلفة 28 شوال الحالي.

ووفق بيان للغرفة أمس، تمثل المبادرة استكمالا لمبادرتها في العام الماضي 2018، والتي استفاد منها 3000 طالب عمل، تطلعوا لشغل وظائف عدة في 12 نشاطا تجاريا، وأقر مجلس الوزراء قصرها على المواطنين والمواطنات.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، أن المبادرة التي تحمل عنوان «مبادرة غرفة الشرقية لتأهيل وتدريب طالبي العمل 2019»، واحدة من مبادرات عدة نفذتها الغرفة، والتي تقدم لصالح المستفيدين مجانا وتفاعلها مع تطلعات القيادة الرشيدة والتي تضمنتها رؤية المملكة 2030، حيث يشكل العنصر البشري الرقم الصعب في تنفيذها، لمواجهة تحديات النمو والتطور والحفاظ على الإنجازات.

وذكر أن المبادرة الجديدة تتضمن تنفيذ برامج تطويرية لدعم الكوادر البشرية السعودية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة وتهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، تبدأ ببرنامج «التسويق الرقمي» الذي يقام لمدة ثلاثة أيام ويتناول أهمية التسويق الرقمي، وأدوات تصميم وتنفيذ الحملات الإعلانية على الانترنت، وإعداد وإنشاء الإعلانات الرقمية على Google، وبرنامج «التميز الوظيفي في بيئات العمل» ويستمر ثلاثة أيام، ويتناول مهارات التواصل الفعال في بيئات العمل، ومسألة إدارة الوقت والأولويات والتعامل مع ضغوط العمل، إضافة إلى برنامج «الاحترافية في خدمة العملاء» ويتناول جملة من المهارات الشخصية، كالقدرة على الإقناع، والعلاقات العامة، وسبل التعامل مع التحديات وضغوط العمل.

ودعا الخالدي الشباب والفتيات إلى المبادرة بالتسجيل في الموقع الالكتروني للغرفة والاستفادة من هذه البرامج التدريبية التي تقدمها بشكل مجاني بالكامل، من خلال مدربين محترفين في مجالات عدة، منوها أن نجاح التجربة في العام الماضي دفع إلى تكرار التجربة بعد أن أخضعت للدراسة والتقويم والمراجعة ومعالجة جوانب النقص، لتكون المبادرة أكثر إيجابية في العام الحالي، وتسهم في دعم التوطين في القطاع الخاص.