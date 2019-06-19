أسعار المستهلكين في السعودية تواصل تراجعها للشهر الخامس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت أسعار المستهلكين في السعودية تراجعها للشهر الخامس، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية على أساس سنوي في مايو 2019 بنسبة 1.5%، في حين سجل ارتفاعا شهريا طفيفا بنسبة 0.1%

مقارنة مع أبريل من العام نفسه.

وأوضح التقرير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يقيس معدل التضخم بالمملكة تسجيل المؤشر 105.7 نقاط نهاية مايو 2019، مقابل 107.3 نقاط في مايو 2018 بانخفاض سنوي 1.5%، ومقابل 105.6 نقاط في أبريل 2019 بارتفاع شهري 0.1%.

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ودخل معدل التضخم في السعودية النطاق السالب بداية من يناير 2019 بتسجيله 1.9% انخفاض ثم ارتفعت وتيرة الانخفاض إلى 2.2% في فبراير 2019، وواصل انخفاضه في مارس الماضي ليسجل 2.1% ثم انخفضت وتيرة الانخفاض إلى 1.9% في أبريل الماضي وواصلت وتيرة الانخفاض في التراجع خلال مايو لتسجل 1.5%.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم جاء نتيجة لتلاشي الأثر الحسابي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بعد مرور عام على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة التي بدأت اعتبارا من يناير 2018.

وأشار التقرير إلى أن هناك 3 أقسام رئيسة ساعدت على انخفاض معدل التضخم السنوي، يتقدمها قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بانخفاض 7.5%، والترفيه والثقافة بانخفاض 1.1% وأخيرا الاتصالات بانخفاض 1%.

في المقابل ارتفعت مؤشرات 7 أقسام هي الأغذية والمشروبات 1.8%، والمطاعم والفنادق بارتفاع 1.5% والتعليم بارتفاع 1.3%، والصحة بزيادة 0.5%، والنقل بارتفاع 1.3% والأغذية والمشروبات 1% والصحة والنقل 0.5% لكل منهما، والملابس والأحذية 0.3% والتبغ بارتفاع 0.1%.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من الإحصاءات الاقتصادية المهمة المرتبطة بحياة الأفراد اليومية، والتي توفر المعلومات الضرورية لمعرفة الاتجاه العام لتحركات أسعار السلع والخدمات في مرحلة بيع التجزئة في أسواق السعودية.