شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على ارتفاعات تفوق 1% مع التفاؤل حول استأنف واشنطون بكين المحادثات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مدعومة بتفاؤل الأسواق حول استأنف الولايات المتحدة والصين المحادثات التجارية قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال فعليات قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل لمناقشة العلاقات التجارية، وجاء ذلك في أعقاب أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي عن الاستعداد لاعتماد تحفيز.

هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء أفادت الرئيس الأمريكي ترامب من خلاله تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر بأنه "حظيت بمحادثة هاتفية جيدة للغاية" مع الرئيس الصيني، مضيفاً "سنعقد اجتماعاً ممتداً الأسبوع المقبل في مجموعة العشرين في اليابان، ستبدأ فرقنا المعنية محادثات قبل اجتماعنا"، الأمر الذي عزز آمال المستثمرين في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم واحتواء الحرب التجارية القائمة بينهم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي عن كون صناعي السياسة النقدية لدى المركزي على استعداد لاعتماد المزيد من التحفيز إذا ما استدعى الأمر لذلك، مما عزز فرص توسع المركزي الأوروبي في تيسر السياسة النقدية بحلول اجتماع تموز/يوليو المقبل في ظلال وهن الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، ليحفز بدورة شهية المخاطرة في الأسواق.

وتلى ذلك، تغريده أخرى للرئيس الأمريكي ترامب نوه عبرها "ماريو دراجي أعلن للتو أن المزيد من التحفيز قد تأتي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو على الفور أمام الدولار، مما يجعل من السهل عليهم بشكل غير عادل التنافس ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لقد ظلوا يفلتون من هذا لسنوات، إلى جانب الصين وغيرهم"، وجاء ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 18-19 حزيران/يونيو في واشنطون.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي من المتوقع أن يتم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين 2.25% و2.50%، وسط تطلع الأسواق لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وصولاً للمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم.

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ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أعرب مسبقاً عن كون الاحتياطي الفيدرالي لا يعلم كيف ومتى سيتم حل التوترات التجارية، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية تأخذ على محمل الجد وهن الضغوط التضخمية لفترة مطولة والتي قد تؤثر على توقعات التضخم لاحقاً، الأمر الذي عزز التكهنات باحتمالية تخلي بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التحلي بالصبر وخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.54% ليربح 23.52 نقطة ويصل إلى المستوى 1,552.19، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.66% ليربح هو الأخر 348.46 نقطة ويصل إلى المستوى 21,321.17.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.75% ليربح 64.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,731.69، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.23% ليربح هو الأخر 35.59 نقطة ويصل إلى المستوى 2,925.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 2.34% ليربح 643.47 نقطة ويصل إلى المستوى 28,142.24، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.95% ليربح هو الأخر 19.95 نقطة ويصل إلى المستوى 2,118.66.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.02% ليربح 104.28 نقطة ويصل إلى المستوى 10,295.61، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.00% ليربح هو الأخر 65.60 نقطة ويصل إلى المستوى 6,635.60.