شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يستأنف انخفاضه التصحيحي - تحليل صباحي - 19-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط محاولاته المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -49.92 نقطة .

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ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 6373.40 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6200.00 ومستوى المقاومة 6400.00 .