الان تتابع الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 9:13 م, 19 يونيو 2019 م التعليقات: 0 تماشيا مع التوقعات الخليج 365-متابعات أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على معدلات الفائدة بدون تغيير، متماشيا بذلك مع التوقعات.

وقال الفدرالي في بيان إنه قرر إبقاء سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة، أو سعر فائدة الأموال الاتحادية، في نطاق من 2.25% إلى 2.50%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة دون تغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.