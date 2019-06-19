شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات اقتصادية تدفع الدولار الكندي نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم مدعوما بصدور بيانات اقتصادية إيجابية، وذلك وسط ترقب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.4% في شهر مايو/أيار، بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1% فقط.



وأعلن رئيس الوزراء الكندي "ترودو" اليوم الموافقة على مشروع توسيع خط أنابيب "ترانس ماونتن" المثير للجدل لنقل النفط إلى سواحل البلاد بهدف تصديره للخارج.

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ولم يتم تحديد موعد الانتهاء من هذا المشروع رغم الموافقة على المضي قدما في تنفيذه، كما انه لم يتم أيضا الكشف عن موعد تصدير أول شحنة من النفط عبر هذا الخط.



وسوف يصدر الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم قراره بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير رغم التلميح إلى خفضها هذا العام.



وعقب القرار، سيعقد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مؤتمرا صحفيا للحديث عن خطة البنك المركزي حول سياسته النقدية وأيضاً الظروف الاقتصادية محليا وعالمياً.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي امام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7494، وسجل أعلى سعر عند 0.7502 وأقل سعر عند 0.7467.