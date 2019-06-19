شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 3 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 3.1 مليون برميل إلى إجمالي 482.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون تراجع بمليوني برميل في نفس الفترة.
وانخفضت مخزونات البنزين في أمريكا بنحو 1.7 مليون برميل إلى 233.2 مليون برميل، في حين تراجع مخزون المقطرات بنحو 600 ألف برميل إلى 127.8 مليون برميل.
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